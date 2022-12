Nell’ex Onp e in via Serassi il polo per famiglie e bambini con i fondi europei

Era uno dei padiglioni dell’ex manicomio di via Borgo Palazzo. E a breve completerà la sua metamorfosi, trasformandosi nella casa di 12 famiglie che faticano a trovare una loro dimensione nella comunità e hanno quindi bisogno di essere accompagnate. Nel frattempo lo stesso percorso di risanamento sta investendo anche la cascina Serassi: situata nell’omonima via e da tempo in uno stato d’abbandono, ospiterà un centro per i bambini. Queste due operazioni sono collocate nell’ambito del progetto «Capacityes», promosso dal Comune di Bergamo grazie a un finanziamento dell’Unione Europea dal valore di 4,8 milioni .