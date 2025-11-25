Nembro, cane intrappolato a 5 metri di profondità: salvato dai vigili del fuoco

Il salvataggio di Laika

È accaduto poco dopo le 11,30 di martedì 25 novembre. L’animale, una femmina di nome Laika, era impegnato in una battuta di caccia al cinghiale. All’improvviso, forse per inseguire un tasso, Laika si è infilata in una fessura tra il terreno e una parete rocciosa situata al confine della cava, ed è rimasta incastrata. Il padrone, un cacciatore del paese, ha dato l’allarme.

In buone condizioni

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco della squadra Usar (Urban Search and Rescue) di Bergamo e un equipaggio dei vigili del fuoco del distaccamento di Gazzaniga, che hanno cominciato a scavare e a rimuovere materiale per allargare la fessura. È stata anche calata una microcamera e si è scoperto che il cane era bloccato a quasi cinque metri di profondità. Una volta che l’ingresso della cavità è stato allargato, gli uomini dell’Usar si sono calati e hanno recuperato Laika. L’animale era spaventato, ma in buone condizioni. Per precauzione il proprietario l’ha portato a far visitare da un veterinario.