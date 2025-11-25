Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 25 Novembre 2025

Nembro, cane intrappolato a 5 metri di profondità: salvato dai vigili del fuoco

I SOCCORSI. L’animale era spaventato, ma in buone condizioni: si è infilato in una fessura tra terreno e roccia ed è rimasto bloccato.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I vigili del fuoco con il cane portato in salvo
I vigili del fuoco con il cane portato in salvo

Nembro

Un cane da caccia bloccato in una cavità naturale all’interno della cava Cugini di Nembro è stato salvato dai vigili del fuoco dopo più di tre ore di intervento.

Il salvataggio di Laika

È accaduto poco dopo le 11,30 di martedì 25 novembre. L’animale, una femmina di nome Laika, era impegnato in una battuta di caccia al cinghiale. All’improvviso, forse per inseguire un tasso, Laika si è infilata in una fessura tra il terreno e una parete rocciosa situata al confine della cava, ed è rimasta incastrata. Il padrone, un cacciatore del paese, ha dato l’allarme.

In buone condizioni

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco della squadra Usar (Urban Search and Rescue) di Bergamo e un equipaggio dei vigili del fuoco del distaccamento di Gazzaniga, che hanno cominciato a scavare e a rimuovere materiale per allargare la fessura. È stata anche calata una microcamera e si è scoperto che il cane era bloccato a quasi cinque metri di profondità. Una volta che l’ingresso della cavità è stato allargato, gli uomini dell’Usar si sono calati e hanno recuperato Laika. L’animale era spaventato, ma in buone condizioni. Per precauzione il proprietario l’ha portato a far visitare da un veterinario.

