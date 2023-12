«Nessun semestre bianco: al lavoro fino alla fine per migliorare ancora la città»

Non sarà un semestre bianco. Da qui alla scadenza elettorale la Giunta Gori sarà al lavoro sulle partite aperte: dai cantieri (in particolare quelli del Pnrr) alle politiche sociali e della casa. Lo assicurano sindaco e assessori, con gli auguri natalizi che giovedì 21 dicembre non chiudono solo il 2023 ma anche dieci anni di mandato. «Non sono né stanco né in fase di disarmo – mette in chiaro Gori – ma continuo a esercitare una “gentile pressione” sui miei collaboratori perché i mesi che abbiamo davanti siano i più fecondi possibili». Al lavoro, quindi, preparando anche le consegne a chi verrà dopo, sperando che sia Elena Carnevali, candidata del centrosinistra. «C’è un canale aperto costante», rimarca il sindaco, rivendicando «continuità» - «Mi auguro che gran parte di questo team resti» - ma anche «innovazione programmatica come elemento necessario per vincere».