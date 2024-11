Neve e montagna, una card per sciare in tutta la Lombardia

«Pay per use» si dice in inglese, «Paghi per quanto usi...» in italiano. La sostanza della nuova iniziativa di Regione Lombardia e Anef (l’Associazione degli impiantisti di risalita) è una tessera unica con cui sciare nei comprensori lombardi e pagare solo per quanto si scia (ed evitare code alle biglietterie). Tessera che - collegata alla propria carta di credito - scala i costi degli skipass acquistati. Fino alla quota di 1.140 euro. Dopodiché ogni sciata sarà gratis, senza costi aggiuntivi. Chi, invece, decide da subito di acquistare lo skipass regionale, pagherà 1.040 euro (promozione valida fino al 30 novembre). «La modalità “pay per use” – commenta Massimo Fossati, presidente degli impianti lombardi e amministratore del comprensorio Valtorta-Piani di Bobbio – va di fatto incontro alle esigenze di cui vuole sciare in tutta la Lombardia ma non vuole subito spendere il costo dello skipass stagionale regionale».