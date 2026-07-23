Nidi d’infanzia, il Comune di Bergamo conferma 33 posti convenzionati per tre anni
LA DELIBERA. Disponibili 23 posti a Redona e 10 a Colognola: «Misura importante in quartieri dove non sono presenti strutture comunali».Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Il Comune di Bergamo ha confermato anche per il triennio educativo dal 2026 al 2029 i 33 posti per i nidi d’infanzia convenzionati nei quartieri di Redona e Colognola.
La delibera approvata prevede l’acquisto di 23 posti al nido d’infanzia Femì, gestito dalla cooperativa La Fenice a Redona, e 10 posti al nido «Il bosco delle coccole», dell’associazione Asilo infantile di Colognola, per rispondere a una domanda concreta di servizi educativi nei due quartieri.
L’intervento si inserisce in una strategia dell’Amministrazione per rendere Bergamo una città più attenta ai bisogni delle famiglie, spiega la nota di Palazzo Frizzoni, sostenendo così la conciliazione tra vita familiare e lavorativa e promuovendo pari opportunità fin dalla primissima infanzia, ampliando l’offerta e azzerando le liste d’attesa.
«Offerta importante per molte famiglie»
«Garantiamo continuità a un’offerta che negli anni ha dimostrato di essere importante per molte famiglie, soprattutto in quartieri dove non sono presenti strutture comunali. Il nostro obiettivo è assicurare a ogni bambina e a ogni bambino l’opportunità di accedere a un percorso educativo di qualità fin dai primi anni di vita, sostenendo allo stesso tempo i genitori nella conciliazione tra lavoro e cura», ha dichiarato l’assessora ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici, Marzia Marchesi.
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