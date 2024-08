Non ce l’ha fatta il 13enne colto da malore in piscina

È deceduto il 13enne, residente in provincia di Bergamo, che dal 20 agosto era ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XIII in gravi condizioni, dopo essere stato colto da un malore mentre nuotava con dei coetanei in piscina, a Cremona. Subito era intervenuto il bagnino, in attesa dell’arrivo del personale sanitario con l’elisoccorso. Le sue condizioni non sono mai migliorate, fino alla morte sopraggiunta nella giornata di martedì 27 agosto.