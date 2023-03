Nuova Ztl in piazza Matteotti: già una cinquantina i pass, ma qualche disguido

Con la nuova Ztl di piazza Matteotti attivata con l’inaugurazione del centro piacentiniano, Atb (che per il Comune si occupa della gestione dei pass) ha già erogato una cinquantina di nuovi pass di accesso. La Zona a traffico limitato è attiva, ma il nuovo sistema di videosorveglianza inizierà a staccare multe dal 1° aprile. Finito il periodo di tolleranza sarà quindi necessario munirsi del pass, per chi ne ha diritto. Ma, fa sapere Atb mobilità, non è necessario che i possessori del permesso relativo al «varco 3-area 3» (in cui ricadono ad esempio via XX Settembre) si rechino agli uffici di via Gleno, «perché si aggiornerà automaticamente». Per i possessori del pass del centro si tratta di una sorta di estensione: le telecamere che prima sanzionavano dalle colonne di Prato, all’ingresso di via XX Settembre, ora lo faranno da viale Roma. In queste prime settimane si è contato qualche disguido , perché Atb mobilità non possiede tutti i recapiti mail dei titolari dei permessi, quindi «può essere che la comunicazione dell’aggiornamento automatico del pass ancora non sia arrivata» fanno sapere dalla società.