Nuovo Codice della strada, giù le vendite di vino e alcolici: nei ristoranti pacchetti «cena più trasporto»

Alcuni locali si sono attrezzati con servizi ad hoc per andare incontro alle esigenze e alla sicurezza della propria clientela

«I consumi di vino sono in calo da inizio gennaio - conferma Robi Amaddeo, presidente dei ristoratori di Fiepet Confesercenti -. A distanza di alcune settimane dall’entrata in vigore del nuovo Codice della strada il fenomeno non è rientrato e i clienti hanno paura di bere. Non c’è la percezione che i limiti sono gli stessi perché la gente teme di vedersi sospesa la patente. Purtroppo il consumo di alcol è stato associato a quello delle sostanze stupefacenti con una comunicazione che penalizza il settore. Ai tavoli del ristorante si consuma più acqua e il mercato del vino inizia a preoccuparsi guardando ad un futuro tra prodotti senza alcool e dazi all’estero – prosegue Amaddeo -. Non tutti possono pensare di fermarsi a dormire in struttura e tra le soluzioni c’è la possibilità di portare a casa la bottiglia aperta, anche perché fra mezzi pubblici e taxi è difficile trovare un modo alternativo per rientrare a domicilio senza il patema dei controlli».