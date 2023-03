Nuovo palasport pronto a settembre 2024, l’Arena assorbirà la programmazione del Creberg Teatro

«Avevamo un palazzetto dello sport inadeguato e avremo un nuovo e moderno impianto dello sport costruito a partire dalle esigenze delle squadre; avevamo una sede della Gamec inadeguata e, anche qui, avremo una nuova struttura perfettamente idonea, progettata insieme alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, ottenuta grazie alla trasformazione dell’attuale palasport; avevamo il Palacreberg che funzionava, ma a rischio di essere – nei fatti – cannibalizzato dall’offerta della nuova Arena di Chorus Life, e avremo la nuova Arena, pensata per ospitare eventi di spettacolo e sportivi 365 giorni all’anno, che all’interno della sua programmazione recupererà proprio i contenuti di spettacolo che hanno caratterizzato in questi anni l’offerta del PalaCreberg». Questo è il passaggio più rilevante pronunciato dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori durante il Consiglio Comunale indetto per affrontare il tema del futuro nuovo palasport di Bergamo.