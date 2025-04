Nuovo parcheggio gratuito in via San Bernardino: a Bergamo 150 posti entro metà maggio

Nuovo parcheggio gratuito a Bergamo: entro la metà di maggio sarà operativo il nuovo spazio di sosta presso l’ex concessionaria Bonini, in via San Bernardino 149. L’area, aperta 24 ore su 24, potrà ospitare fino a 150 veicoli e fungerà da parcheggio di interscambio per chi si sposta verso il centro cittadino.

Un’area strategica per la mobilità urbana

I lavori di sistemazione sono iniziati e comprendono interventi di pulizia generale del piazzale; delimitazione degli stalli di sosta; l’installazione di recinzioni per proteggere l’immobile adiacente; la segnaletica e la verifica e sistemazione dell’illuminazione pubblica oltre alla messa in sicurezza degli accessi veicolari e pedonali.

L'area di parcheggio di interscambio in via San Bernardino

(Foto di Yuri Colleoni)

Come accedere

L’accesso per le auto sarà possibile dal controviale della Circonvallazione Pompiniano, raggiungibile tramite la rotatoria di Colognola. I pedoni potranno invece entrare direttamente da via San Bernardino, grazie anche alla creazione di un nuovo varco.

Collegamenti con trasporto pubblico e mobilità sostenibile

Il nuovo parcheggio si trova nelle immediate vicinanze si trovano le fermate della linea 6 degli autobus Atb, che collega Colognola al centro città con una frequenza di 10-15 minuti nelle ore di punta (fermate ai civici 116 e 145 di via San Bernardino). Inoltre, saranno posizionate stazioni virtuali per BiGi e monopattini elettrici, incentivando così forme di mobilità più sostenibili e integrando il parcheggio nel sistema di spostamento multimodale della città.

Collaborazione pubblico-privato

La conferenza stampa in Comune con la sindaca Carnevali e gli assessori Rota e Berlanda La realizzazione del parcheggio è stata resa possibile grazie alla concessione gratuita in comodato d’uso precario di una parte del piazzale da parte di Effebi Immobiliare, proprietaria dell’area di circa 5.500 metri quadrati. «L’intervento rappresenta una risposta immediata a un’esigenza concreta, soprattutto in vista della chiusura del sottopasso ferroviario di via San Bernardino-largo Tironi, prevista fino ai primi mesi del 2026 per i lavori di potenziamento della rete ferroviaria» spiega la sindaca Elena Carnevali.

Un passo avanti verso la mobilità sostenibile