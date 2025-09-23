Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 23 Settembre 2025

Occupano i binari della stazione: sette giovani denunciati a margine della manifestazione per la Palestina

I PROVVEDIMENTI. I ragazzi sono stati fermati e identificati in serata quando, fuoriusciti dal corteo a favore della Palestina, si sono diretti sui binari della stazione cercando di bloccare la circolazione dei treni.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Alcuni manifestanti che sono fuoriusciti dal corteo per la Palestina e hanno occupato i binari della stazione di Bergamo nella serata di lunedì 22 settembre. Sette di loro sono stati denunciati per blocco ferroviario.
Alcuni manifestanti che sono fuoriusciti dal corteo per la Palestina e hanno occupato i binari della stazione di Bergamo nella serata di lunedì 22 settembre. Sette di loro sono stati denunciati per blocco ferroviario.
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Nella serata di lunedì 22 settembre 3mila manifestanti si sono ritrovati in centro a Bergamo in sostegno alla causa palestinese. Il presidio previsto per le 18 in Porta Nuova, si è trasformato in un corteo che ha attraversato le vie della città, passando per via Tiraboschi, Piazza Pontida, Sentierone, Viale Papa Giovanni fino alla stazione.

Una volta giunti in piazzale Marconi, una ventina di manifestanti si è staccato dal corteo e si è diretto verso i binari della stazione, occupando il binario 1 Ovest e bloccando di fatto per alcuni minuti la circolazione ferroviaria. La Polizia è intervenuta per dissuaderli e poi ne ha fermati sette per l’identificazione.

Si tratta di quattro diciannovenni, un 22enne, un 24enne e un 31enne tutti residenti in città e provincia. Sono stati denunciati per il reato di blocco ferroviario.

