Occupano i binari della stazione: sette giovani denunciati a margine della manifestazione per la Palestina

Nella serata di lunedì 22 settembre 3mila manifestanti si sono ritrovati in centro a Bergamo in sostegno alla causa palestinese . Il presidio previsto per le 18 in Porta Nuova, si è trasformato in un corteo che ha attraversato le vie della città, passando per via Tiraboschi, Piazza Pontida, Sentierone, Viale Papa Giovanni fino alla stazione.

Una volta giunti in piazzale Marconi, una ventina di manifestanti si è staccato dal corteo e si è diretto verso i binari della stazione, occupando il binario 1 Ovest e bloccando di fatto per alcuni minuti la circolazione ferroviaria. La Polizia è intervenuta per dissuaderli e poi ne ha fermati sette per l’identificazione.