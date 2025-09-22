Manifestazione pro Palestina a Bergamo: in migliaia in Porta Nuova, centro bloccato per il corteo-Foto/Video

Il giorno dello sciopero generale a favore della Palestina in Italia , anche a Bergamo centinaia di persone si sono date appuntamento a Porta Nuova dove è stato indetto un presidio per le 18 .

I manifestanti con una grande bandiera della Palestina hanno occupato il centro dell’incrocio dei Propilei tra viale Papa Giovanni, via Camozzi e via Tiraboschi bloccando il traffico. Quello che doveva essere un presidio, anche per la partecipazione massiccia, oltre un migliaio di persone, si è trasformato in un corteo che è partito verso le 18.30, muovendosi verso via Tiraboschi, diretto verso piazza Pontida, Comune di Bergamo. Il corteo poi è ritornato verso Porta Nuova per dirigersi verso la stazione dei treni.