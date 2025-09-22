Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 22 Settembre 2025
Manifestazione pro Palestina a Bergamo: in migliaia in Porta Nuova, centro bloccato per il corteo-Foto/Video
IL CORTEO. Alle 18 il concentramento in centro, chiuse via Camozzi e viale Papa Giovanni e via Tiraboschi.
Il giorno dello sciopero generale a favore della Palestina in Italia, anche a Bergamo centinaia di persone si sono date appuntamento a Porta Nuova dove è stato indetto un presidio per le 18.
I manifestanti con una grande bandiera della Palestina hanno occupato il centro dell’incrocio dei Propilei tra viale Papa Giovanni, via Camozzi e via Tiraboschi bloccando il traffico. Quello che doveva essere un presidio, anche per la partecipazione massiccia, oltre un migliaio di persone, si è trasformato in un corteo che è partito verso le 18.30, muovendosi verso via Tiraboschi, diretto verso piazza Pontida, Comune di Bergamo. Il corteo poi è ritornato verso Porta Nuova per dirigersi verso la stazione dei treni.
In migliaia al corteo per la Palestina a Bergamo
Una partecipazione eterogenea, molti i giovani, ma anche famiglie con bambini. Si sventolano bandiere dell’Usb, i sindacati che hanno indetto lo sciopero generale di oggi, ma la maggior parte sono bandiere palestinesi, con slogan a favore di una Palestina libera e contro il genocidio.
In mattinata anche il presidio degli studenti in piazzale Alpini che ha visto la partecipazione di qualche centinaio di ragazzi delle scuole.
Sul posto Polizia Locale, carabinieri e pattuglie della polizia di Stato.
