Oggetti smarriti, per la prima volta asta il 21 e 23 aprile del Comune di Bergamo

Per la prima volta in città gli oggetti smarriti e non reclamati diventano una risorsa per la comunità: il Comune promuove infatti un’asta pubblica con finalità sociale, i cui proventi andranno a sostenere un progetto di inclusione e inserimento lavorativo a favore di persone svantaggiate.

Le aste si terranno nei giorni di martedì 21 e giovedì 23 aprile, a partire dalle ore 14.30, presso il magazzino comunale di via delle Canovine 21, e saranno gestite dall’Istituto Vendite Giudiziarie Vgc Srl, concessionaria ministeriale.

Il progetto

All’asta anche le bici Si tratta del primo esito concreto del progetto «Lost – Laboratorio Oggetti Smarriti», proposto dalla Cooperativa Il Barone Rosso e approvato dall’amministrazione comunale, che introduce un modello innovativo di gestione del servizio: non più solo custodia degli oggetti rinvenuti, ma recupero, valorizzazione e rimessa in circolazione con una chiara finalità sociale.

Come funziona

Gli oggetti rinvenuti sul territorio comunale possono essere messi in vendita solo dopo il decorso dei termini previsti dalla legge per la restituzione al proprietario o al rinvenitore. In particolare, trascorso il periodo stabilito dall’art. 929 del Codice Civile – vale a dire 1 anno dall’ultimo giorno di pubblicazione del ritrovamento all’albo pretorio senza che nessuno ne rivendichi la proprietà - i beni diventano a tutti gli effetti di proprietà del Comune, che può quindi disporne nel modo che ritenga più opportuno, anche attraverso la vendita all’asta.

Negli appuntamenti del prossimo 21 e 23 aprile saranno messi all’asta 138 lotti di oggetti nelle due giornate per un valore complessivo stimato, a base d’asta, di circa 48.000 euro

Il ricavato

Il ricavato delle vendite sarà destinato prevalentemente a sostenere il progetto LOST, che consiste nell’attivazione di uno sportello dedicato e di un laboratorio ciclo-meccanico con finalità socio-occupazionali, rivolto in particolare a persone in condizioni di fragilità. In base agli accordi, l’80% dei proventi andrà alla cooperativa sociale che gestisce il progetto, il 13% all’Istituto Vendite Giudiziarie per le attività svolte e il restante 7% al Comune per i costi di custodia.

Cosa sarà messo all’asta

La vendita avverrà per lotti, con aggiudicazione al miglior offerente sul prezzo base d’asta, secondo la formula del «visto e piaciuto» e nello stato di fatto in cui i beni si trovano Negli appuntamenti del prossimo 21 e 23 aprile saranno messi all’asta 138 lotti di oggetti nelle due giornate per un valore complessivo stimato, a base d’asta, di circa 48.000 euro. Tra gli oggetti, oltre 130 biciclette, monopattini elettrici, gioielli in oro, orologi, valigie con contenuto, accessori, attrezzature sportive ma anche una chitarra indiana sitar, una motosega, una pelliccia.

La vendita avverrà per lotti, con aggiudicazione al miglior offerente sul prezzo base d’asta, secondo la formula del «visto e piaciuto» e nello stato di fatto in cui i beni si trovano. Gli interessati potranno visionare le foto dei beni posti in vendita sul sito del Commissionario, www.ivgbergamo.it ovvero www.awstagiudiziaria.com.

Caschi tra gli oggetti smarriti all’asta È possibile anche visionare i beni in vendita presso il Magazzino comunale di via delle Canovine 21 nei giorni di venerdì 17 aprile dalle ore 9 alle ore 12,30 e lunedì 20 aprile dalle ore 9 alle ore 12,30 previa richiesta via mail all’indirizzo [email protected]. Si precisa che i preziosi sono invece visionabili presso la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie in via Daste e Spalenga 22, esclusivamente previa richiesta e successiva conferma da parte dell’Ivg, all’orario indicato. Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Istituto Vendite Giudiziarie V.G.C: tel. 0350763005 - mail: [email protected] - pec: [email protected]

Modalità di partecipazione

Per partecipare è necessario presentarsi in loco dalle 13.30 il 21 e/o il 23 aprile per effettuare la registrazione, muniti di documento di identità, che consentirà l’accesso nella sala dove si terrà l’asta. L’accesso sarà regolato nel rispetto della capienza degli spazi e delle norme di sicurezza, e non è consentita la partecipazione ai minori di 18 anni.