Olimpiadi di informatica al Paleocapa: partecipano anche cinque bergamaschi

Tra il 12 e il 14 ottobre sono in programma a Bergamo le Olimpiadi italiane dell’informatica 2023: i 105 migliori giovani talenti del settore, tutti studenti della scuola superiore, si sfideranno per strappare il pass per le fasi internazionali dell’estate prossima in Egitto. Alla manifestazione, ospitata dall’Istituto Paleocapa e promossa dal ministero dell’Istruzione e dall’associazione italiana per l’informatica ed il calcolo automatico, parteciperanno anche cinque bergamaschi: Francesco Brignoli e Arianna Urciuoli del Paleocapa, Raffaele Buonincontri, Leonardo Drago e Luca Ravasio del Lussana.