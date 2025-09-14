Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 14 Settembre 2025

Oltre diecimila i partecipanti alla StraBergamo - Foto e video

L’EVENTO. Un successo la tradizionale marcia non competitiva di fine estate, che da 47 anni sa coinvolgere bergamaschi e non solo, in cammino e di corsa per un obiettivo solidale.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Tantissimi i partecipanti alla StraBergamo, che ha preso il via nella mattinata di domenica 14 settembre dal Sentierone
Tantissimi i partecipanti alla StraBergamo, che ha preso il via nella mattinata di domenica 14 settembre dal Sentierone
(Foto di Bedolis)

Bergamo

La città si è colorata con la StraBergamo. In oltre diecimila, di corsa o in cammino, hanno risposto «presente» all’evento che da ormai 47 anni è diventato un appuntamento fisso di fine estate per migliaia di cittadini e non solo. Nella mattinata di domenica 14 settembre la partenza sul Sentierone per affrontare, ognuno con il proprio ritmo, uno dei quattro percorsi proposti: 6, 10, 15 e 19 km attraverso la città. Camminare o correre insieme alla scoperta degli angoli nascosti di Bergamo.

Dai più piccoli agli anziani, tutti in cammino o di corsa

Alle 7.30 la Messa sotto il porticato e il simbolico taglio del nastro, che ha dato il via alla manifestazione.

Il taglio del nastro che ha dato il via alla manifestazione
Il taglio del nastro che ha dato il via alla manifestazione

Da quel momento i primi runner e podisti hanno cominciato ad affrontare i percorsi della StraBergamo, che ogni anno sa coinvolgere diverse generazioni di bergamaschi e non solo. E l’entusiasmo e la carica dei partecipanti si sono propagati tra le vie più belle di Bergamo alta e bassa, attraverso i 4 percorsi proposti dall’organizzazione.

Alcuni gruppi in partenza sul Sentierone
Alcuni gruppi in partenza sul Sentierone
(Foto di BEDOLIS)
Alcuni gruppi in partenza sul Sentierone
Alcuni gruppi in partenza sul Sentierone
(Foto di BEDOLIS)
Alcuni gruppi in partenza sul Sentierone
Alcuni gruppi in partenza sul Sentierone
(Foto di BEDOLIS)

Dai bambini ai ragazzi, dalle famiglie agli anziani, domenica 14 settembre non sono mancati nemmeno gli amici a quattro zampe. Gli atleti e i più preparati alle 9,30 avevano già ultimato il percorso, facendo ritorno sul Sentierone, dove la manifestazione si chiuderà entro le 13.

Tra i partecipanti anche nonno Salvatore: ex capostazione, classe 1930, è il più anziano della StraBergamo.

Nonno Salvatore, il più anziano della StraBergamo
Nonno Salvatore, il più anziano della StraBergamo
(Foto di Bedolis)

Manifestazione solidale, un successo

Il sole che è rispuntato in mattinata sulla città ha portato molti a iscriversi all’ultimo, tanto da superare le diecimila presenze.

Tante anche le associazioni che hanno partecipato alla StraBergamo
Tante anche le associazioni che hanno partecipato alla StraBergamo

«Tutti hanno avuto parole di affetto per la StraBergamo –hanno fatto sapere gli organizzatori della Map Comunicazione –, che da 47 anni offre l’opportunità di trascorrere una mattinata di festa all’insegna del movimento, della salute, della condivisione, del divertimento e della bellezza». Massimiliano Pezzoni, di Map Comunicazione, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito per la buona riuscita della StraBergamo, a partire dai volontari fino agli sponsor e agli enti che hanno voluto aderire. E il ricavato andrà a sostegno dell’associazione Cure palliative di Bergamo.

In cammino e di corsa per le vie della città
In cammino e di corsa per le vie della città
(Foto di BEDOLIS)
In cammino e di corsa per le vie della città
In cammino e di corsa per le vie della città
(Foto di BEDOLIS)
In cammino e di corsa per le vie della città
In cammino e di corsa per le vie della città
(Foto di BEDOLIS)
Alcuni momenti della StraBergamo lungo il percorso in città
Alcuni momenti della StraBergamo lungo il percorso in città
Alcuni momenti della StraBergamo lungo il percorso in città
Alcuni momenti della StraBergamo lungo il percorso in città
Alcuni momenti della StraBergamo lungo il percorso in città
Alcuni momenti della StraBergamo lungo il percorso in città

I gruppi premiati

Al termine della manifestazione, i rappresentanti dei gruppi premiati sono saliti sul palco montato davanti al teatro Donizetti per ritirare coppe e trofei. Ecco la classifica: No alla droga, Confartigianato, Fine Food Ntm, Avis Aid Admo Morengo, Avis Comunale Bergamo, Agnelli Metalli, Aiutiamo Daniele Onlus, Cral Banco Bpm, Ginocchia fragili, Parenti Larghi, Walker Iseo Lake, Atletica Stezzano, Lions circoscrizione Bergamo, famiglia Rocchetti, Brazil Group.

Bergamo
Salute
Specializzazioni mediche
Geriatria
sport
Evento sportivo