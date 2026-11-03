Omaggio ai Caduti: le cerimonie in centro e alla Rocca per il 4 Novembre
LA COMMEMORAZIONE. Bergamo celebra il 4 Novembre con cerimonie istituzionali alla Rocca, in piazza Matteotti e in piazza Vittorio Veneto. Nel pomeriggio visite guidate e apertura gratuita della Torre dei Caduti.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Ricorre domani, mercoledì 4 Novembre, la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Per l’occasione, il Comune di Bergamo ha organizzato un programma di celebrazioni istituzionali aperte alla cittadinanza. Si comincia alle 9 alla Rocca, in Città Alta, con la benedizione, gli onori ai Caduti e la deposizione delle corone d’alloro. Alle 9,45, invece, in piazza Matteotti si terrà la deposizione delle corone a Palazzo Frizzoni e al monumento dedicato ai Fratelli Calvi.
La commemorazione civile
Alle 10 piazza Vittorio Veneto ospiterà l’appuntamento principale, con gli onori ai labari, ai gonfaloni e alla massima autorità, cui seguiranno la cerimonia di alzabandiera, gli onori ai Caduti e la deposizione delle corone d’alloro alla Torre dei Caduti, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, l’intervento della sindaca Elena Carnevali, e del comandante del 3° Reggimento Aves «Aquila», il colonnello Nicola Carraro.
Le iniziative culturali
Al termine degli onori finali, la cerimonia di ammainabandiera segnerà la conclusione della celebrazione. Nel pomeriggio sono previste diverse iniziative culturali. Alle 15 e alle 16 in Rocca la passeggiata guidata tra i Monumenti nel Parco delle Rimembranze a cura di Unuci Bergamo con il patrocinio di Assoarma Bergamo (consigliata la prenotazione: [email protected]) e dalle 15 alle 18 apertura speciale della Torre dei Caduti (ingresso gratuito) a cura del Museo delle storie.
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