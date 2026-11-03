Omaggio ai Caduti: le cerimonie in centro e alla Rocca per il 4 Novembre

Ricorre domani, mercoledì 4 Novembre, la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Per l’occasione, il Comune di Bergamo ha organizzato un programma di celebrazioni istituzionali aperte alla cittadinanza. Si comincia alle 9 alla Rocca, in Città Alta, con la benedizione, gli onori ai Caduti e la deposizione delle corone d’alloro. Alle 9,45, invece, in piazza Matteotti si terrà la deposizione delle corone a Palazzo Frizzoni e al monumento dedicato ai Fratelli Calvi.

La commemorazione civile

Alle 10 piazza Vittorio Veneto ospiterà l’appuntamento principale, con gli onori ai labari, ai gonfaloni e alla massima autorità, cui seguiranno la cerimonia di alzabandiera, gli onori ai Caduti e la deposizione delle corone d’alloro alla Torre dei Caduti, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, l’intervento della sindaca Elena Carnevali, e del comandante del 3° Reggimento Aves «Aquila», il colonnello Nicola Carraro.

Le iniziative culturali