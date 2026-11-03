Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 03 Novembre 2026

Omaggio ai Caduti: le cerimonie in centro e alla Rocca per il 4 Novembre

LA COMMEMORAZIONE. Bergamo celebra il 4 Novembre con cerimonie istituzionali alla Rocca, in piazza Matteotti e in piazza Vittorio Veneto. Nel pomeriggio visite guidate e apertura gratuita della Torre dei Caduti.

Lettura meno di un minuto.
Omaggio ai Caduti: le cerimonie in centro e alla Rocca per il 4 Novembre

Bergamo

Ricorre domani, mercoledì 4 Novembre, la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Per l’occasione, il Comune di Bergamo ha organizzato un programma di celebrazioni istituzionali aperte alla cittadinanza. Si comincia alle 9 alla Rocca, in Città Alta, con la benedizione, gli onori ai Caduti e la deposizione delle corone d’alloro. Alle 9,45, invece, in piazza Matteotti si terrà la deposizione delle corone a Palazzo Frizzoni e al monumento dedicato ai Fratelli Calvi.

La commemorazione civile

Alle 10 piazza Vittorio Veneto ospiterà l’appuntamento principale, con gli onori ai labari, ai gonfaloni e alla massima autorità, cui seguiranno la cerimonia di alzabandiera, gli onori ai Caduti e la deposizione delle corone d’alloro alla Torre dei Caduti, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, l’intervento della sindaca Elena Carnevali, e del comandante del 3° Reggimento Aves «Aquila», il colonnello Nicola Carraro.

Le iniziative culturali

Al termine degli onori finali, la cerimonia di ammainabandiera segnerà la conclusione della celebrazione. Nel pomeriggio sono previste diverse iniziative culturali. Alle 15 e alle 16 in Rocca la passeggiata guidata tra i Monumenti nel Parco delle Rimembranze a cura di Unuci Bergamo con il patrocinio di Assoarma Bergamo (consigliata la prenotazione: [email protected]) e dalle 15 alle 18 apertura speciale della Torre dei Caduti (ingresso gratuito) a cura del Museo delle storie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Parlamento
Arte, cultura, intrattenimento
Elezioni
Enti locali
Politica
Fratelli Calvi
Elena Carnevali
Nicola Carraro
Museo delle Storie
Unuci Bergamo
Assoarma Bergamo