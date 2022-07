«Omicron 4 e 5 al 92%. Il vaccino continua a fare argine al virus»

A maggio ancora non erano comparse, oggi sono praticamente «totalitarie»: le varianti Omicron BA.4 e BA.5, responsabili della nuova escalation di contagi, rappresentano ormai più del 92% dei sequenziamenti del virus in Bergamasca. È quanto emerge dalle ultime analisi dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, come spiega Claudio Farina, direttore della Microbiologia e virologia e segretario nazionale della Società scientifica dei microbiologi clinici italiani.