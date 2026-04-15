Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 15 Aprile 2026

«On the road»: partito da Bergamo, il progetto sbarca a Venezia

LA NOVITÀ. Coinvolti più di 1.500 ragazzi in tutta Italia. «Un’esperienza reale che lascia il segno».

Redazione Web
Redazione Web
«On the road»: partito da Bergamo, il progetto sbarca a Venezia
Il progetto «On the road» sbarca a Venezia

Venezia

Al Comando della polizia locale di Venezia ha preso il via il progetto «On the road». Il format, nato a Bergamo e giunto al suo 19esimo anno di attività, ha ormai coinvolto oltre 1.500 giovani in tutta Italia, affermandosi come modello educativo nel campo della legalità e della sicurezza stradale.

Il progetto

L’attività coinvolge dieci studenti delle scuole superiori: sul campo, avranno l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro degli agenti della polizia locale, vivendo in prima persona le dinamiche operative legate alla sicurezza e al controllo del territorio, sviluppando così maggior consapevolezza civica attraverso l’esperienza diretta in reali turni di servizio.

«È una sfida importante per avvicinare i giovani alle istituzioni e far comprendere la complessità del nostro lavoro»

Un progetto voluto dal Comune e dal Comando della polizia locale, come strumento di avvicinamento tra i giovani e il mondo delle istituzioni, promuovendo un dialogo basato sulla fiducia, sulla conoscenza diretta e la partecipazione attiva.

«Esperienza che lascia il segno»

«I giovani non osservano soltanto - dichiara Alessandro Invernici, vicepresidente dell’associazione Ragazzi On the road - ma vivono e comprendono da vicino dinamiche e responsabilità legate alla navigazione, ai comportamenti in laguna e ai rischi reali che si nascondono dietro gesti spesso sottovalutati. In laguna, al posto di scooter e strade, ci sono barche e “barchini”, canali e correnti. Ma il principio resta lo stesso: trasformare l’esperienza in consapevolezza. Non una simulazione, non una lezione frontale. Ma un’esperienza reale che lascia il segno».

«Progetto fortemente voluto»

Soddisfatto il comandante generale Marco Agostini: «A Venezia, dopo un attento studio durato due anni, abbiamo fortemente voluto portare questo progetto, adattandolo a una realtà unica fatta di strada e acqua. Vivendola sul campo, a fianco dei nostri operatori: è una sfida importante per avvicinare i giovani alle istituzioni e far comprendere la complessità del nostro lavoro. La presenza dei ragazzi on the road può essere decisiva per trasmettere ai coetanei un messaggio di sicurezza, rispetto e convivenza civile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venezia
Bergamo
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
alessandro invernici