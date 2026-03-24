«On the Road»: a Bergamo oltre 400 ragazzi tra scuola, strada e sport

Entra nel vivo «On the Road Giovani Protagonisti», il progetto educativo promosso da Ragazzi On the Road APS insieme a CSI Bergamo, Associazione Atena ed EFP Sacra Famiglia, presentato alla Cittadella dello Sport. L’iniziativa, finanziata da Regione Lombardia attraverso il bando Giovani Smart, coinvolgerà oltre 400 giovani in un percorso di formazione, esperienze sul campo e attività di sensibilizzazione.

Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario regionale Federica Picchi e il consigliere regionale Alberto Mazzoleni, insieme ai rappresentanti delle realtà partner.

Esperienze sul campo: i giovani accanto alle forze dell’ordine

Cuore del progetto saranno sei esperienze «On the Road», che permetteranno a circa 80 ragazzi over 16 di affiancare operatori delle Polizie Locali, Forze dell’Ordine e soccorritori durante veri turni di servizio. Un’occasione concreta per comprendere il valore della sicurezza, delle regole e del lavoro al servizio della comunità.

La presentazione di «On the Road Giovani Protagonisti» alla Cittadella dello Sport di Bergamo

(Foto di Colleoni) Il percorso coinvolgerà in particolare studenti dell’EFP Sacra Famiglia, preparati attraverso attività in aula sui temi della legalità e della responsabilità.

Dalla scuola alla comunità: formazione e prevenzione

Accanto alle esperienze sul campo, il progetto prevede incontri negli istituti superiori, curati da Associazione Atena con il supporto di Ragazzi On the Road. L’obiettivo è rafforzare nei giovani la consapevolezza civica e promuovere comportamenti responsabili, creando un ponte tra formazione teorica e realtà quotidiana.

Un’opportunità per studenti in difficoltà

federica Picchi

(Foto di Colleoni) Tra gli aspetti più significativi c’è il coinvolgimento di studenti sospesi dalle lezioni: per loro il progetto rappresenta un’alternativa educativa, trasformando una sanzione in un’occasione di crescita personale e responsabilizzazione.

Sport e rispetto delle regole: il ruolo del Csi Bergamo

Importante anche il contributo del Csi Bergamo, che porterà il progetto nel mondo sportivo coinvolgendo società, atleti e famiglie. Tra le iniziative spicca il percorso dedicato al ruolo dell’arbitro: i giovani potranno dirigere partite reali, sperimentando in prima persona responsabilità e decisioni. Un modello innovativo, già testato a livello locale, che punta a diffondere una cultura del rispetto e potrebbe essere replicato su scala nazionale.

Un progetto di rete per la crescita dei giovani

«On the Road Giovani Protagonisti» si configura come un progetto di comunità, in cui scuola, istituzioni, sport e associazionismo collaborano per offrire ai ragazzi esperienze concrete e formative.

Come sottolineato dal sottosegretario Federica Picchi, si tratta di «una straordinaria occasione di crescita civica», mentre il presidente Egidio Provenzi evidenzia il valore del lavoro di rete e dell’inclusione, soprattutto per i giovani in difficoltà. L’obiettivo finale è chiaro: mettere i ragazzi al centro, rendendoli protagonisti consapevoli della propria crescita e della vita della comunità.