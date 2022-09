«Operata al cuore e non ho un segno»: l’intervento speciale al «Papa Giovanni»

«Cosa posso dire? Quello che ho detto al chirurgo subito dopo l’intervento: siete stati dei maghi. Ecco, io sento di aver vissuto una magia: sono arrivata in sala operatoria dopo aver perso tanti chili, ero affaticata, non riuscivo nemmeno a muovere un braccio senza sentirmi stanca, e ne sono uscita come rimessa a nuovo, con una energia ritrovata. E soprattutto senza alcun segno visibile di quello che avevo dovuto affrontare: giusto un tagliettino sotto l’ascella che non si vede proprio . E, per il mio lavoro, non avere segni sul corpo era fondamentale. Ora ho ritrovato la gioia, la bellezza della vita: nel corpo e nell’anima». Serenella Barbieri ha una voce garrula, quasi una musica di campanelli, mentre racconta quello che le è accaduto.