Operazione all’alba in via Quarenghi a Bergamo: 161 identificati

Controlli interforze in via Quarenghi a Bergamo, all’alba di giovedì 2 luglio. Un’operazione coordinata dalla questura di Bergamo, a cui hanno preso parte 50 operatori di polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale.

Un intervento, spiega la questura in una nota, «predisposto per dare una risposta concreta alle segnalazioni dei residenti, che avevano evidenziato la possibile presenza di cittadini stranieri irregolari e situazioni abitative meritevoli di approfondimento», in un’area da tempo oggetto d’attenzione da parte delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di «assicurare risposte concrete, legalità e sicurezza».

Controllati 38 appartamenti

Sono stati controllati 38 appartamenti e identificate 161 persone: gli accertamenti hanno permesso di individuare sei cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, provenienti da Bangladesh, India, Perù ed El Salvador, mentre un cittadino del Bangladesh è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.