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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 02 Luglio 2026

Operazione all’alba in via Quarenghi a Bergamo: 161 identificati

L’OPERAZIONE. Controllati anche 38 appartamenti dopo le segnalazioni dei residenti.

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Redazione Web
Redazione Web

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Operazione all’alba in via Quarenghi a Bergamo: 161 identificati
L’operazione in via Quarenghi

Bergamo

Controlli interforze in via Quarenghi a Bergamo, all’alba di giovedì 2 luglio. Un’operazione coordinata dalla questura di Bergamo, a cui hanno preso parte 50 operatori di polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale.

Operazione all’alba in via Quarenghi a Bergamo: 161 identificati
Controllati anche 38 appartamenti
Operazione all’alba in via Quarenghi a Bergamo: 161 identificati
Identificate 161 persone

Un intervento, spiega la questura in una nota, «predisposto per dare una risposta concreta alle segnalazioni dei residenti, che avevano evidenziato la possibile presenza di cittadini stranieri irregolari e situazioni abitative meritevoli di approfondimento», in un’area da tempo oggetto d’attenzione da parte delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di «assicurare risposte concrete, legalità e sicurezza».

Controllati 38 appartamenti

Sono stati controllati 38 appartamenti e identificate 161 persone: gli accertamenti hanno permesso di individuare sei cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, provenienti da Bangladesh, India, Perù ed El Salvador, mentre un cittadino del Bangladesh è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Le verifiche hanno interessato anche le condizioni degli alloggi ispezionati: non sono emerse situazioni di grave degrado igienico-sanitario o condizioni di sovraffollamento da richiedere interventi immediati, pur permanendo alcuni approfondimenti amministrativi sulla titolarità di parte degli immobili.

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