Ora legale, la notte tra sabato 28 e domenica 29 si dorme un’ora in meno

Con la primavera si abbandona come di consueto anche l’ora solare, per spostare le lancette degli orologi avanti di un’ora. Il cambio con l’avvento di quella legale nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Mai come quest’anno strategica, per la riduzione dei consumi energetici.

L’ora legale: l’anticipo del 2026

Nel 2026 l’ora legale arriva in anticipo. Un giorno prima rispetto al 2025, iniziando un trend che continuerà nei prossimi anni. L’ora legale infatti continuerà ad anticiparsi nei prossimi tre anni, fino al 25 marzo del 2029. Tutto, o quasi, cambierà invece dal 2030, dove il ciclo sarà di nuovo «resettato» e si tornerà a spostare gli orologi il 31 marzo.

Cosa cambia

L’arrivo segna una serie di cambiamenti nella vita quotidiana. Le lancette verranno spostate un’ora avanti: le 2 diventeranno le 3 e così via. Nella notte del cambio ora si dormirà un’ora in meno, ma ciò porterà le giornate ad allungarsi.

La riduzione delle bollette

Questo aiuterà ovviamente anche a ridurre le spese energetiche, con la riduzione dell’illuminazione artificiale, a beneficio di quella naturale, e un effetto diretto sulle bollette. L’ora legale sarà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre, quella del 25, quando tornerà invece l’ora solare e le lancette degli orologi dovranno essere spostate nuovamente un’ora indietro