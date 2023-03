Ospedale, l’ottava torre più vicina. Fontana: «Pronta entro il mandato»

L’ottava torre del Papa Giovanni resta tra le priorità del maxi piano regionale per la sanità. E se l’avvio dei lavori non sarà quasi certamente quest’anno, come aveva annunciato durante la visita dell’ottobre 2021 l’allora assessore al Welfare Letizia Moratti, l’impegno c’è ed è stato ribadito dal presidente Attilio Fontana. Lunedì scorso, durante la presentazione delle linee di mandato, il governatore aveva dedicato un ampio capitolo del suo discorso di insediamento proprio allo «sviluppo del sistema sociosanitario» e ieri, interpellato sullo specifico del progetto con cui l’ospedale bergamasco intende ampliare gli spazi dell’Oncoematologia, ha ribadito la volontà di concretizzarlo entro i prossimi 5 anni: «La realizzazione dell’ottava torre, presentata da Asst Papa Giovanni nel settembre del 2020 - ha ribadito Fontana - fa parte del programma di investimenti in edilizia sanitaria che intendiamo attuare nella legislatura appena cominciata per rendere ancora più funzionali e attrattive le nostre strutture sanitarie».