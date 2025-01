Ospedale, la sosta gratuita scende da 30 a 15 minuti. «Ma aumenti contenuti»

Un aumento generico c’è, ma da contratto avrebbe dovuto essere più pesante. In prossimità dello scattare del nuovo «balzello», l’Asst Papa Giovanni, la Provincia di Bergamo e la società privata Interparking hanno raggiunto un nuovo accordo sui prezzi dei parcheggi per utenti e visitatori dell’ospedale Papa Giovanni XXIII: un’intesa, spiegano gli enti pubblici coinvolti nell’operazione, che permette di «contenere gli aumenti alle tariffe» appunto previsti dal contratto in essere. In altri termini, un intervento per arrivare a una via di mezzo tra i prezzi di partenza e quelli potenziali. Il nuovo regime è in vigore dallo scorso lunedì 20 gennaio.

Si riduce il limite temporale

Il limite temporale per usufruire della sosta gratuita è sceso da 30 minuti a 15 minuti: allo stesso tempo, con il nuovo accordo la tariffa di una sosta nella fascia 15-30 minuti viene fissata a 1 euro, contro l’1,40 euro previsto dal nuovo scatto contrattuale; questa casistica, cioè la sosta dai 15’ ai 30’, coinvolge mediamente circa 90mila utenti all’anno.

La sosta da un’ora è salita a 1,40 euro, per le durate prolungate sopra le 2 ore restano in vigore i prezzi consueti La sosta da un’ora è salita invece a 1,40 euro (prima costava 1,10 euro), per le durate prolungate sopra le 2 ore restano in vigore i prezzi consueti. «Le parti – spiegano dall’Asst Papa Giovanni – sono vincolate al rispetto di un contratto di concessione tuttora in essere che aveva previsto la realizzazione dei parcheggi con costi a carico del concessionario e ritocchi periodici alle tariffe. Tariffe che oggi siamo riusciti a mitigare anche grazie alla disponibilità della Provincia di Bergamo. Si tratta di sforzi ulteriori che si aggiungono a quelli fatti nel passato che hanno consentito di bloccare le tariffe per cinque anni dal 2019 al 2024, dotare il presidio ospedaliero di parcheggi gratuiti per le categorie più fragili e di liberare spazio per l’utenza, costruendo a proprie spese stalli dedicati ai dipendenti».