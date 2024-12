Ottavia Piana: «Traumi importanti, ma è stata molto forte». Il recupero potrebbe essere lungo

L’elicottero decollato da Sondrio, abilitato al volo notturno, la aspettava in aria all’imbocco delle gallerie, in un luogo impervio sopra l’abitato del piccolo comune sebino. A terra, insieme agli speleologi del Cnsas e al Soccorso alpino orobico , anche l’èquipe dell’eliambulanza , che dopo il cambio di barella ha recuperato la ferita tramite una manovra con il verricello.

Le condizioni di salute all’arrivo in ospedale

Le testimonianze di medici e infermieri

Considerato l’accaduto, però, le sue condizioni restano stabili e non si trova in pericolo di vita. Nell’ultimo tratto di risalita nell’èquipe medica c’erano il dottor Luca Pilo e l’infermiera Sara Trasciatti, 28 anni: «Essendo quasi coetanea di Ottavia sono riuscita a entrare in empatia con lei – racconta –. Era contenta una volta uscita dalla grotta, specie nel rivedere il fidanzato. Quando dovevamo spostarla da una barella all’altra si è perfino scusata per il fatto di non essere collaborativa a causa delle lesioni, le abbiamo risposto che era già stata fin troppo d’aiuto resistendo per così tanto tempo. Ma soprattutto si ricordava il mio nome: continuava a chiamarmi, questo mi ha fatto molto piacere».