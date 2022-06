«Palazzo della Ragione, tabù per le persone in carrozzina»

Luoghi culturali inaccessibili ai disabili? Può capitare anche a Bergamo, come racconta la testimonianza di un’insegnante del Liceo Falcone . «Domenica 19 giugno avevo deciso di portare un gruppo di miei studenti a visitare due mostre in Città Alta: “Time is never time at all” del Premio Gamec, al Palazzo della Misericordia Maggiore, e “Transfigured” di Anri Sala, al Palazzo della Ragione», si legge nella lettera scritta da Stefania Lovat e indirizzata anche al Comune. Una decina gli studenti presenti alla visita, compresa una ragazza tetraplegica che si muove su una carrozzina motorizzata.