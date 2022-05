Palazzolo, la partenza dei 500 bergamaschi verso Piazza San Pietro - Le foto

Un pellegrinaggio pieno di gioia e di attesa quello iniziato nella prima mattina di sabato 14 maggio da Bergamo verso Roma per la partecipazione alle cerimonie di canonizzazione di don Luigi Maria Palazzolo, beato e fondatore con Madre Teresa Gabrieli della Congregazione delle Suore delle Poverelle. Otto pullman con a bordo 500 persone dalle sei di questa mattina sfidando una fastidiosa pioggia, hanno iniziato il loro viaggio per arrivare, domani, in Piazza San Pietro. Ad essi si sono aggiunti diversi viaggi da tutta Italia, alcuni organizzati in maniera autonoma, sempre diretti a Roma.