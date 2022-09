Palestre, piscina e pista di atletica: gli impianti dell’Accademia aprono alle associazioni sportive

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e il comandante dell’Accademia della Guardia di Finanza, generale di divisione Paolo Kalenda, hanno sottoscritto nel pomeriggio di martedì 27 settembre la convenzione che permetterà alle associazioni sportive dilettantistiche del territorio di usufruire degli impianti sportivi dell’Istituto per le loro attività. La convenzione, che rappresenta l’esito di quanto già definito con la realizzazione della nuova sede dell’Accademia e degli impianti sportivi stessi, prevede in particolare l’utilizzo della palestra polifunzionale (campo pallavolo e basket), della palestra di arti marziali , della piscina e della pista di atletica , secondo un calendario in grado di garantire il rispetto delle esigenze addestrative dei frequentatori di corso, oltre che quelle di servizio e sicurezza necessarie all’Istituto.