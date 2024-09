Papa Gio Run, quasi 3mila persone alla camminata per aiutare la «Paolo Belli» - Foto e video

Una fiumana di persone è partita sabato pomeriggio, 28 settembre, dal Parcheggio Nord Est dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII per la quarta edizione della «Papa Gio Run». Tutti colorati e uniti per correre per l’Associazione Paolo Belli che da oltre 30 anni a Bergamo offre gratuitamente assistenza, ascolto, orientamento e alloggio a chi lotta contro la malattia. Verso l’ora di pranzo i sacchi gara sono già esauriti. «Abbiamo venduto circa 2mila prevendite», ha spiegato Margaret Longo, presidente Podisti Insonni Asd, organizzatrice dell’evento in collaborazione con «Runners Bergamo». Ma alla partenza del pomeriggio gli iscritti erano molti di più: «Siamo a circa 2.700 partecipanti», ha sottolineato Longo.

La Papa Gio Run 2024

(Foto di Bedolis)

Tre percorsi

«Una corsa per Belli» è lo slogan di quest’anno. «Un gioco di parole per l’associazione e anche perché fare beneficenza ci rende belli», ha detto Lucio De Luca, membro del direttivo Podisti Insonni. La corsa-camminata non competitiva è partita sabato pomeriggio dall’Ospedale prevendendo tre percorsi: 5 km, 10 km e 14 km. L’ultimo percorso, novità di quest’anno, ha portato fino in Città Alta. I blocchi di partenza erano un tripudio di colori, grinta ed entusiasmo con animazioni, food truck, momenti educativi grazie alla presenza dei Vigili del fuoco e la super coppa dell’Atalanta con cui sono stati fatti centinaia di selfie. Tante le famiglie con bambini, anche in passeggino che hanno preso parte alla corsa-camminata. Immancabili anche gli amici a quattro zampe.

La Papa Gio Run 2024

(Foto di Bedolis)

Sostegno all’associazione

L’intero incasso della corsa sarà devoluto alla «Paolo Belli». «Per contribuire ad aiutarci nei nostri progetti lunghi l’intera vita che riguardano l’accoglienza delle fragilità», ha puntualizzato Silvano Manzoni, presidente associazione Paolo Belli. «Abbiamo superato di molto i 28mila euro raccolti in occasione della scorsa edizione. L’importo esatto lo comunicheremo in un incontro dedicato di restituzione. Ci teniamo che sia una piccola sorpresa», puntualizza Longo. Grazie alle tre edizioni passate sono stati raccolti in totale 66mila euro.

La Papa Gio Run 2024

(Foto di Bedolis)