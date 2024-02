Parata, spettacoli e laboratori: il Carnevale anima piazze e strade della città

L’invito di Palazzo Frizzoni è scendere in piazza a festeggiare il Carnevale, lasciandosi trasportare dalla parata che dal Teatro Donizetti si muoverà verso Piazza della Libertà, dove è in programma uno spettacolo tra valzer e musica da circo. «Che parata!» è l’evento di punta della rassegna in programma nel giorno di martedì grasso, 13 febbraio, ma sono oltre 30 gli appuntamenti che il Comune di Bergamo, insieme a diverse istituzioni culturali della città, propone nel palinsesto pensato per i più piccoli e le loro famiglie.

«Certamente la parata sarà l’evento centrale, con musicisti e attori che condurranno i più piccoli nel centro cittadino, ma altrettanto interessanti sono i tanti laboratori nei quartieri – spiega Nadia Ghisalberti, assessore alla Cultura –. Bergamo e Brescia sono state la prima Capitale a offrire un programma dedicato alle nuove generazioni e vogliamo continuare a essere una città attenta ai più giovani, capace di offrire un percorso culturale che parli a tutte le famiglie».

«Che parata!»

Martedì l’evento clou, con tre momenti. Dalle 14.30 alle 18.30 al Donizetti Studio, creazione di maschere, teatrini, burattini a dito con ABC-Allegra Brigata Cinematica e all’Auditorium Ermanno Olmi con Erbamil e Fondazione Ravasio. Alle 16 da piazza Cavour parte la parata con la street band «The Tamarros» e tanti attori in maschera verso Piazza della Libertà. Alle 17.30 in auditorium , gran finale con «Melodia» del Teatro Metastasio di Prato e Compagnia Tpo, spettacolo-gioco interattivo dedicato a Robert Stolz, un mix tra operetta, valzer, musica popolare, dei teatri e del circo.

Non solo martedì grasso

Il palinsesto prevede anche eventi in centri culturali, musei, biblioteche. Sabato 10 febbraio all’HubForKids (via Serassi), laboratorio di videoanimazione «Costruiamo un cartone animato» di Avisco e alle 21 lo spettacolo con Lello Cassinotti «Artabàn. La leggenda del quarto re mago» a cura di Teatro Caverna. Al Museo Archeologico di Città Alta, alle 16, si gioca a essere gladiatori per un giorno, mentre allo spazio Olmi di via Sora, sono in programma «Storie di pulcinella» con Fondazione Ravasio-Museo del burattino (ore 16 e 17).

Eventi nei quartieri