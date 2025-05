Parcheggi di interscambio in Fiera: 300 posti auto aperti fino alle 20.30 - Video

Dopo l’apertura del parcheggio di interscambio di via San Bernardino, da giovedì 29 maggio 2025 sarà operativo il parcheggio nell’area della Fiera di Bergamo in via Lunga con funzione di interscambio grazie alla collaborazione con Promoberg e Atb. Gli automobilisti potranno parcheggiare l’auto dal lunedì al venerdì, dalle 6.30 alle 20.30 e poi utilizzare la Linea 1 di Atb per recarsi in centro città.

Gratuito fino al 14 ottobre

Sono 300 i posti auto messi a disposizione gratuitamente, come previsto dall’accordo sottoscritto tra il Comune di Bergamo, Promoberg e Atb Servizi. Il parcheggio, secondo i dettami di un’iniziativa sperimentale, sarà gratuito fino al 14 ottobre 2025 per incentivare la conoscenza e l’utilizzo di questo nuovo servizio da parte degli automobilisti, in particolare pendolari e lavoratori provenienti dall’hinterland.

La presentazione in Comune a Bergamo del nuovo parcheggio di interscambio alla Fiera di Bergamo Obiettivo dell’Amministrazione comunale è potenziare le soluzioni di pendolarismo giornaliero tra i comuni limitrofi e la città, puntando su modalità di spostamento economiche, efficienti e a basso impatto ambientale. Il parcheggio nasce infatti anche per favorire una mobilità più sostenibile e integrata.

Collegato alla linea 1 di Atb

Il parcheggio è servito dalla linea 1 di Atb in connessione diretta con il centro cittadino (Porta Nuova) e Città Alta (Colle Aperto), le cui fermate nelle due direzioni sono in via Lunga, in prossimità dell’ingresso della fiera.

Pensato per favorire l’interscambio tra auto e trasporto pubblico, questo parcheggio offre, nei giorni feriali tra le 7 e le 8 del mattino, un servizio potenziato con corse ogni 6 minuti in direzione centro. Negli altri orari – tra le 6 e le 7 e tra le 8 e le 20 – la frequenza media degli autobus è di 15 minuti. In occasione di eventi fieristici di particolare rilievo - nelle date del 20 giugno, dal 25 al 29 agosto, 5 settembre, 17 e 18 settembre, 2 e 3 ottobre - l’accesso al parcheggio non sarà accessibile al pubblico generico ma sarà riservato esclusivamente ai partecipanti alle manifestazioni. Negli orari notturni sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.

«Desidero ringraziare il presidente di Promoberg Luciano Patelli e tutti i suoi collaboratori per la disponibilità dimostrata nei confronti dell’Amministrazione, mettendo gratuitamente a disposizione l’area di via Lunga fino al 14 ottobre. Un ’iniziativa con un obiettivo preciso: far conoscere e incentivare l’utilizzo di questo parcheggio da parte di chi, ogni giorno, si sposta verso Bergamo, in particolare pendolari e lavoratori provenienti dai comuni dell’hinterland» dichiara la sindaca di Bergamo Elena Carnevali. «Ci auguriamo che a fronte degli sforzi messi in atto dal Comune e da Promoberg corrisponda una buona risposta degli utenti, perché in effetti quello di via Lunga rispetta pienamente le tre regole d’oro di un parcheggio scambiatore: vicinanza a una grande arteria stradale, economicità del servizio e connessione con la rete del trasporto pubblico» dichiara l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda.