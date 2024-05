Parcheggio alla Fara: taglio del nastro e rivoluzione della sosta in Città Alta - Le foto

Taglio del nastro nella mattinata di sabato 4 maggio per il parcheggio alla Fara di Città Alta, tribolata opera avviata quasi vent’anni fa e realizzata con la modalità del project financing, accordo stretto tra il Comune di Bergamo e «Bergamo parcheggi».

La nuova viabilità introdotta con l’apertura del parcheggio consentirà di accedere a Città Alta anche a Ztl chiusa, ma solo parcheggiando nella struttura (o nei parcheggi di via Tre Armi o Porta Sant’Alessandro) mentre le strisce blu sulle Mura diventeranno gialle, quindi riservate ai residenti, gradualmente. Un’opera, si diceva, tribolata (subito dopo l’avvio, nel dicembre 2008, una frana bloccò il cantiere) e anche contestata.

Il taglio del nastro è stato preceduto da una «contro - inaugurazione» del comitato No ParkingFara, «una nuova occasione per sottolineare la storia del progetto, le irregolarità e violazioni, alcune delle quali non ancora sanate, il probabile impatto sul futuro del centro storico e la sua mobilità».