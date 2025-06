Parcheggio Fiera, 300 posti gratuiti e fermata linea 1 di Atb per centro e Città Alta

È attivo da pochi giorni, in via sperimentale, il nuovo parcheggio di interscambio da 300 posti nell’area della Fiera di Bergamo in via Lunga. L’iniziativa, frutto di un accordo di programma tra Comune di Bergamo, Promoberg e ATB Servizi, ha l’obiettivo di offrire una valida alternativa alla sosta in centro città, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico e migliorando la mobilità urbana.

Il parcheggio, accessibile da via Lunga, è stato adeguatamente attrezzato con la creazione di uno scivolo per il superamento delle barriere architettoniche e di due posti auto riservati alle persone con disabilità.

Parcheggio gratuito collegato al centro con Atb

Dallo scorso 29 maggio, gli automobilisti possono usufruire dell’area di sosta dal lunedì al venerdì, dalle 6.30 alle 20.30, e poi proseguire comodamente verso il centro città utilizzando la Linea 1 di Atb, grazie alla vicinanza della fermata. Il parcheggio offre 300 posti auto e sarà completamente gratuito fino al 14 ottobre, secondo i termini di un progetto sperimentale pensato per promuovere la conoscenza e l’utilizzo del nuovo servizio, in particolare da parte di pendolari e lavoratori provenienti dall’hinterland bergamasco.

«Ringrazio fortemente Promoberg per la disponibilità dimostrata nei confronti dell’Amministrazione, mettendo gratuitamente a disposizione l’area di via Lunga fino al 14 ottobre – commenta la sindaca Elena Carnevali - e ringrazio anche l’Ente Fiera, che si è fatto carico dei lavori per la realizzazione, in tempi rapidissimi, dello scivolo per il superamento delle barriere architettoniche. E’ un esempio di collaborazione virtuosa che vogliamo promuovere: efficace, tangibile e coerente con l’idea di una città aperta, accessibile e orientata alla sostenibilità».

Parcheggio servito dalla linea 1 di Atb

Il parcheggio delle Fiera di via Lunga a Bergamo si è trasformato in parcheggio di interscambio per il centro cittadino e Città Alta grazie alla fermata della Linea 1 di Atb Il parcheggio è servito dalla linea 1 di Atb in connessione diretta con il centro cittadino (Porta Nuova) e Città Alta (Colle Aperto), le cui fermate nelle due direzioni sono in via Lunga, in prossimità dell’ingresso della Fiera.

Pensato per favorire l’interscambio tra auto e trasporto pubblico, questo parcheggio offre, nei giorni feriali tra le 7 e le 8 del mattino, un servizio con corse ogni 10 minuti in direzione centro. Negli altri orari – tra le 6 e le 7 e tra le 8 e le 20 – la frequenza media degli autobus è di 20 minuti.

Rimozione forzata la notte

In occasione di eventi fieristici di particolare rilievo -nelle date del 20 giugno, dal 25 al 29 agosto, 5 settembre, 17 e 18 settembre, 2 e 3 ottobre - l’accesso al parcheggio non sarà accessibile al pubblico generico ma sarà riservato esclusivamente ai partecipanti alle manifestazioni. Negli orari notturni sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.