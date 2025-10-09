Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 09 Ottobre 2025

Parcheggio serale al Seminario, test riuscito: oltre mille motorini in sosta

CITTÀ ALTA. Bilancio positivo per i 120 stalli messi a disposizione a fine estate in via Tre Armi: «L’affluenza lo conferma».

Diana Noris
Diana Noris

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Alcuni degli stalli messi a disposizione dal Seminario vescovile
Alcuni degli stalli messi a disposizione dal Seminario vescovile

In dodici sere d’estate e con 120 stalli a disposizione, quasi mille motociclisti hanno lasciato scooter e mezzi a due ruote nel parcheggio del Seminario di via Tre Armi in Città Alta, una sperimentazione avviata dal Comune di Bergamo grazie alla disponibilità del Seminario vescovile e al supporto dell’associazione nazionale Carabinieri in congedo di Bergamo.

L’apertura nelle sere del fine settimana

Il test è stato «condotto» a fine estate, tra agosto e metà settembre, con 120 posti gratuiti dove poter lasciare il proprio mezzo la sera nei fine settimana (il venerdì e il sabato dalle 19.30 alle 23.30). Dopo qualche tentennamento nel primo weekend, grazie alla presenza di un volontario che a Colle Aperto indirizzava i possibili utenti al nuovo parcheggio, «l’affluenza è aumentata sensibilmente confermando l’utilità e la bontà del progetto», spiega il Comune in una nota dove traccia un bilancio dell’iniziativa.

La mancanza di stalli per le moto

La mancanza di stalli per le moto è uno dei problemi della mobilità di Bergamo Alta, con le due ruote che hanno libero accesso al viale delle Mura anche con la Ztl «stagionale» (quindi anche nei fine settimana). Una presenza «rumorosa» che, soprattutto in estate, con le finestre aperte, genera più di un disagio tra i residenti.

Le proteste dei residenti

Il Comitato di Città Alta ha di recente lanciato una proposta, l’istituzione di una «zona del silenzio» sui Colli e sulle Mura, a tutela del riposo notturno e della sicurezza. Ma già nei mesi scorsi, sempre un gruppo di residenti di Città Alta aveva inviato una lettera alla sindaca Elena Carnevali chiedendo di intervenire sul tema del rumore, con 150 firme allegate.

Nel frattempo Palafrizzoni fa un primo bilancio sul parcheggio sperimentale in via Tre Armi, «un’iniziativa nata per rispondere in modo particolare ai giovani e ai frequentatori serali di Città Alta, dove la disponibilità di spazi per la sosta delle due ruote è limitata e spesso causa di parcheggi irregolari».

Il bilancio del nuovo parcheggio

L’esperienza si è chiusa, ma si pensa alla prossima stagione estiva, quando il problema della penuria di stalli dedicati alle moto si riproporrà. «Il bilancio di questa sperimentazione è decisamente positivo ed è la prova che interventi mirati e condivisi possono migliorare la vivibilità di Città Alta anche nei momenti di maggiore affluenza – premette l’assessore alla Sicurezza, Giacomo Angeloni –. Ringrazio il Seminario vescovile e il rettore don Gustavo Bergamelli per la disponibilità e la fiducia, e l’Associazione Carabinieri in congedo per il loro impegno costante e appassionato. È un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e comunità che funziona e che produce benefici visibili per tutti. Lavoreremo per riproporre questa iniziativa anche il prossimo anno, se il Seminario è d’accordo, o comunque, per risolvere il tema degli stalli dei motorini in Città Alta, insieme al collega alla Mobilità Marco Berlanda». Il parcheggio al Seminario (concesso a titolo gratuito al Comune) ha rappresentato una valida alternativa alla sosta selvaggia, che non mancava di generare sanzioni.

La comandante della Polizia locale Monica Porta definisce l’iniziativa «efficace, un approccio pragmatico ai problemi urbani, in particolare in una zona delicata come Città Alta». Secondo la comandante, infatti, «rispondere alle esigenze dei cittadini con soluzioni semplici ma ben organizzate non solo migliora la vivibilità, ma contribuisce anche a ridurre i fenomeni di sosta irregolare».

A curare la sorveglianza in entrata e uscita dal parcheggio (fino a mezz’ora dopo la chiusura), coordinati dal vicepresidente Michele Taddei, c’erano i volontari dell’associazione nazionale Carabinieri in congedo di Bergamo. «La soddisfazione più grande – afferma il presidente, Roberto Frambrosi – è stata essere partner di un progetto utile e apprezzato dai cittadini, ed essere stati in grado di aver risposto “presente” alla chiamata del Comune».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Questioni sociali (generico)
Economia, affari e finanza
Trasporti
Tempo libero
Turismo
Politica
Enti locali
Elena Carnevali
Giacomo Angeloni
gustavo bergamelli
Marco Berlanda
Monica Porta
Michele Taddei
Comune di Bergamo
Associazione nazionale Carabinieri in congedo di Bergamo
Palafrizzoni
Polizia Locale