«Parking Fara, lavori nei tempi: chiuderanno entro febbraio»

I primi alberi sopra la nuova collina della Fara sono stati messi a dimora, mentre dentro il futuro parking gli operai stanno lavorando agli impianti, agli ascensori, ai servizi igienici. A tenere monitorato il cantiere dentro le Mura con assidui sopralluoghi l’assessore ai Lavori pubblici del Comune, Marco Brembilla , che punta a chiudere i lavori a febbraio, inaugurando il silo in primavera, prima delle elezioni amministrative. «Stanno lavorando a spron battuto sia nella parte interna che su quella esterna, siamo in linea col cronoprogramma», afferma l’assessore.

Settemila metri cubi di terra e ghiaia

Dopo la costruzione degli otto piani di parcheggio sui quali troveranno posto le 468 auto (questa la capienza della struttura), gli operai stanno di fatto ricostruendo la collina che mitigherà la presenza del parcheggio. Le lavorazioni in corso prevedono 7.000 metri cubi di terra e ghiaia, materiale che è stato inizialmente portato in quota con l’ausilio di una gru. Ma è stato trovato un metodo più veloce, spiega Brembilla: «Gli operai stanno portando sia la terra che la ghiaia utilizzando un mezzo cingolato che sta velocizzando molto le operazioni. Si è partiti dalla cima della struttura del futuro parcheggio, riempiendola di materiale, mano a mano che si scende si posizionano anche le casse per le piante. Alcune sono già state messe a dimora e questo ci aiuta perché con le loro radici si consolida la collina». Il progetto ha escluso la possibilità di prevedere aree a prato in diverse zone, per una ragione molto pratica: «Vista la pendenza sarebbe poi impossibile procedere con il taglio dell’erba – spiega l’assessore Brembilla –. È stato allora deciso di posizionare dei “sacchi di iuta” dove mettere dei cespugli che piano piano riempiranno queste zone scoscese».