Partono i lavori di rifacimento di tre campi da calcio in città: le modifiche alla viabilità

Partono la prossima settimana i lavori per rifare il fondo di tre campi da calcio in città, tutti finanziati da fondi Pnrr a Bergamo. Il Comune di Bergamo è infatti riuscito a intercettare quasi due milioni e mezzo di euro per rifare tre campi da calcio in città, ovvero quello di via Meucci a Loreto, quello di via Pizzo Scais a Celadina e quello di via Acquaderni a Monterosso. In queste ore vengono emesse le varie ordinanze che disciplinano le modifiche alla viabilità per consentire l’avvio dei lavori sui vari campi in erba sintetica.

Il progetto prevede il rifacimento completo del manto sintetico di tutti e tre i campi, oltre a un aggiornamento dell’impianto di illuminazione del campo di Monterosso, con un taglio in bolletta del 50%. L’avvio dei lavori in questi giorni ha come obiettivo quello di cercare di non impattare eccessivamente sui campionati e sulle attività delle squadre che utilizzano il campo.

I progetti

Saranno sostituiti tutti i materiali utilizzando manti di ultima generazione. I nuovi campi saranno omologati secondo le regole della Federazione italiana gioco calcio, il Comune di Bergamo sta inoltre già lavorando per la sistemazione, con risorse proprie, degli spogliatoi del campo di via Meucci.

«Dopo quelli di via Gasparini, Rovelli e Lochis - spiega l’assessore allo sport del Comune di Bergamo Loredana Poli -, altri tre campi da calcio comunali vengono riqualificati e aggiornati, sempre in riferimento al calcio di base e alle realtà sportive dei quartieri. In parallelo con i contributi comunali a fondo perduto concessi a gestori privati che, nella grande maggioranza, sono serviti alle Parrocchie della città per riqualificare i propri campi. Nella fase dei lavori, che si concluderà aln30 settembre, chiediamo a tutte le realtà cittadine e limitrofe di aiutarci a dare ospitalità per qualche settimana alle associazioni sportive che non possono utilizzare i campi: Polisportiva Monterosso, Polisportiva Celadina, US Loreto».

Monterosso

A Monterosso, in via Acquaderni lato campo di calcio, per consentire i lavori dalle 7 di lunedì 31 luglio saranno istituiti i seguenti provvedimenti viabilistici:divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul marciapiede al lato opposto, con installazione di idonea segnaletica da posizionare presso i passaggi pedonali più prossimi all’occupazione.

Loreto