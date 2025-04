Pasqua, 25 Aprile e Primo maggio: come cambiano i servizi Atb e Teb

Atb comunica che da giovedì 17 a sabato 26 aprile compresi, in concomitanza con la sospensione delle lezioni scolastiche per le festività pasquali, le linee Atb circoleranno su tutta la rete con l’orario del sabato, senza corse scolastiche; allo stesso modo, le linee Teb applicheranno l’orario feriale non scolastico con un tram ogni 15 minuti. Faranno eccezione le funicolari (Città Bassa – Città Alta e San Vigilio) e la linea 3 per l’intera giornata e la linea 1 dopo le 20.30, che seguiranno il regolare orario giornaliero. Nelle giornate di lunedì 21 e venerdì 25 aprile e giovedì primo maggio , sia Atb che Teb applicheranno gli orari del servizio festivo e l’Atb Point di Largo Porta Nuova sarà chiuso.