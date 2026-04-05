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Cronaca / Bergamo Città Domenica 05 Aprile 2026

Pasqua a Bergamo, pienone in Città Alta e all’Accademia Carrara. Code alla funicolare - Foto e video

FESTIVITÀ. Tanta gente lungo la Corsarola e in Piazza Vecchia, alla ricerca dell’ultimo tavolo rimasto libero: tutto esaurito nei ristoranti.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore

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Pasqua a Bergamo, pienone in Città Alta e all’Accademia Carrara. Code alla funicolare - Foto e video
Piazza Vecchia
(Foto di Bedolis)

Bergamo

La Pasqua in città è iniziata con una splendida giornata di sole e temperature quasi estive: già a mezzogiorno la colonnina di mercurio aveva superato i venti gradi. Il clima ideale, insomma, per organizzare gite fuori porta ma anche per passeggiare nelle vie del capoluogo.

Durante la mattinata sia il centro piacentiniano sia Città Alta hanno registrato un grande numero di frequentatori, a piedi ma anche in bicicletta, per un po’ di sano movimento all’aria aperta, prima di sedersi alle tavole imbandite. La meta più gettonata è stata senza dubbio la Corsarola, che si è presentata colma di bergamaschi, accompagnati da tanti visitatori e turisti stranieri che hanno scelto Bergamo come meta per il ponte pasquale.

Code alla funicolare

Le code alla stazione di partenza della funicolare per Città Alta già alle 11 partivano dalla rotonda in corrispondenza della galleria Conca d’Oro, occupando tutto il marciapiedi sinistro di viale Vittorio Emanuele. Il traffico veicolare ha raggiunto l’apice intorno alle 12,30 con incolonnamenti che iniziavano da viale Roma e parcheggi completi già prima dell’ora di pranzo. Con la primavera è sbocciato anche il turismo: basti notare le miriadi di trolley e le tante auto con targa straniera che circolano nel capoluogo, in particolare provenienti da Francia, Svizzera, Polonia e Nord Europa.

Pasqua a Bergamo, pienone in Città Alta e all’Accademia Carrara. Code alla funicolare - Foto e video
In coda alla Funicolare
(Foto di Bedolis)

«Oggi abbiamo registrato il tutto esaurito con un menù fisso dedicato alla Pasqua – sottolinea Robi Amaddeo del gruppo Da Mimmo -. Per domani (Pasquetta, ndr) prevediamo un incremento di lavoro con tantissimi visitatori provenienti anche da fuori provincia. Quest’anno la festività è caduta bassa nel calendario, favorendo presenze provenienti principalmente dalla provincia, mentre poi vivremo un 25 aprile storicamente più turistico».

Il tutto esaurito

Anche per Rosy Angelini del ristorante «Rosy dai Gustosi», «oggi viviamo la Pasqua dei bergamaschi con tante prenotazioni ricevute già da diversi giorni. Alla clientela locale si sommano naturalmente tanti turisti che stanno arrivando in visita a Bergamo». Gettonatissima anche Piazza Vecchia con i locali che si affacciano sulla fontana del Contarini presi letteralmente d’assalto per aperitivi, pranzi e merende in compagnia.

Pasqua a Bergamo, pienone in Città Alta e all’Accademia Carrara. Code alla funicolare - Foto e video
Pienone
(Foto di Bedolis)
Pasqua a Bergamo, pienone in Città Alta e all’Accademia Carrara. Code alla funicolare - Foto e video
All’Accademia Carrara
(Foto di Bedolis)

Decisamente buono anche il lavoro nelle gastronomie: «Abbiamo preparato i classici piatti della tradizione per coloro che volevano trovarli pronti ma nello stesso tempo trascorrere la Pasqua a casa in famiglia – fa presente Angelo Mangili, che gestisce l’omonima attività sulla Corsarola -. In molti si sono portati avanti prenotando per tempo l’asporto». Dopo i lauti pranzi pasquali, nel pomeriggio è previsto un aumento di presenze anche nei musei cittadini, regolarmente aperti nonostante la giornata festiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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