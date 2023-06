«Pass pass», la Capitale della cultura a misura di bimbo diventa un grande gioco

I bambini che si stanno affacciando alla vita culturale ma anche gli adolescenti che dopo il lungo periodo della pandemia vogliono tornare a essere protagonisti. Sono loro i destinatari del pass culturale per le nuove generazioni : uno strumento innovativo, in formato cartaceo e digitale, nato dal gioco di squadra tra le amministrazioni comunali, le organizzazioni culturali e il settore socio sanitario di Bergamo e Brescia, per favorire la partecipazione dei giovani spettatori ( dai 18 mesi ai 12 anni ) alla vita culturale, in un viaggio tra teatro , lettura , arte , cinema e tanto altro. La Capitale Italiana della Cultura 2023 è la prima nella storia ad aver previsto un programma family friendly («Che spettacolo il 2023!») realizzato in rete con 35 soggetti del mondo della cultura di Bergamo e Brescia impegnati nell’offerta dedicata a un pubblico giovane, per dare vita a un solo palinsesto multidisciplinare di iniziative e a un festival diffuso da settembre a dicembre 2023. Proprio in questo calendario per le nuove generazioni si inserisce «Pass Pass!» , che attraverso il meccanismo del gioco (con in premio un gelato alla Marianna di Bergamo o al Ribera di Brescia) dà la possibilità ai più piccoli di collezionare esperienze culturali, esplorare il territorio, conoscerne il patrimonio e fruire di un’offerta culturale ampia.