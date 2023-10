Passaporti, lamentele per le prenotazioni. C’è anche chi non va a ritirare il documento

Sembra assurdo ma negli anni in cui più ci si lamenta per la difficoltà a ottenere o rinnovare il passaporto, a Bergamo migliaia di persone non sono andate a ritirarlo. I passaporti stampati e non ritirati da anni giacciono in una cassetta nell’ufficio Passaporti della questura, da cui arrivano numeri sorprendenti: nel 2020 sono stati 134 quelli abbandonati, stesso numero nel 2021, poi un’escalation. Nel 2022 non ne sono stati ritirati 333 e nel 2023, dal 1° gennaio al 30 settembre, ben 778. Di questi, 63 erano stati richiesti con urgenza, quindi da persone che dovendo partire entro 20 giorni hanno saltato la faticosa procedura della prenotazione online e si sono presentati senza appuntamento il martedì o il giovedì pomeriggio.