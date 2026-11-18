Passo San Marco, precipita per 200 metri dal Monte Fioraro: morto 61enne bergamasco
LA TRAGEDIA. Muore Valter Zanibelli, 61 anni. L’allarme nel primo pomeriggio di martedì 18 novembre ad Albaredo per San Marco sul versante valtellinese.Lettura meno di un minuto.
Tragedia in montagna nella tarda mattinata sulle alpi Orobie, in Valtellina. In territorio comunale di Albaredo per San Marco in provincia di Sondrio, un uomo di 61 anni, Valter Zanibelli, residente in Val Seriana, è precipitato mentre si trovava lungo una cresta del Monte Fioraro. Ha fatto un volo nel vuoto di circa 200 metri, finendo ai piedi di un dirupo in una zona molto impervia.
Non facili le operazioni di recupero della salma da parte dei militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio con i volontari della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Morbegno, e i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno.
Il cadavere dell’escursionista è stato trasportato con un elicottero di Areu all’obitorio dell’ospedale del capoluogo valtellinese, dove ora si trova a disposizione del magistrato di turno della Procura.
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