Pausini a Bergamo: il mio ultimo brano scritto con Zanotti - Le foto

Fresca di matrimonio, Laura Pausini ha raggiunto giovedì 23 marzo Bergamo e gli studi di Radio Number One per un’intervista a 360 gradi tra musica, amore e futuro. Acclamata da oltre duecento fans, la cantante romagnola ha raggiunto la sede radiofonica in via Camozzi attorno alle 17,20 e si è presentata in diretta poco dopo, parlando in primis delle recenti nozze e del suo grande amore per il compagno Paolo Carta, con il quale martedì è convolata a nozze in gran segreto nel Comune di Solarolo, nella casa dei suoi genitori. Un lieto evento annunciato via social, con lo scambio delle promesse messo in musica con il brano «Davanti a noi», scritto a quattro mani con il marito.