Pecora gigante: festa di 2 giorni al «Palaspirà» con piatti tipici

Con la Festa, il PalaSpirà di via Sant’Antonio, dopo essere stato hub vaccinale per otto mesi durante la fase critica della pandemia di Covid-19, e poi centro di accoglienza sanitaria per profughi e rifugiati ucraini con l’esplosione della guerra, torna alla sua originaria funzione, ovvero quella di polo ricreativo per la comunità spiranese. La festa prevede concorsi, dimostrazioni, attività per i più piccoli, convegni e approfondimenti legati al mondo del pastoralismo, ma il clou sarà domenica, con uno spettacolo d’altri tempi: la transumanza di mille pecore per le vie del centro. Sabato mattina si premieranno i capi più belli di decine di pastori transumanti, nel pomeriggio sono previsti giochi e laboratori all’aperto per ragazzi e due momenti tecnici, la presentazione dei giovani arieti alle 15 il convegno dal titolo «Il rilancio della razza ovina bergamasca» alle 17.