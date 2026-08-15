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Cronaca / Bergamo Città Sabato 15 Agosto 2026

Pellegrinaggio a Lourdes con il Vescovo, iscrizioni aperte

L’INIZIATIVA. A oggi sono circa 70 gli iscritti al viaggio col Vescovo del 13 ottobre. «Un’occasione per dire grazie per i 17 anni di episcopato».

Lettura 1 min.
Pietro Giudici
Pietro Giudici Redattore
Pellegrinaggio a Lourdes con il Vescovo, iscrizioni aperte
Il Santuario di Lourdes

Sono circa 70 gli iscritti al pellegrinaggio a Lourdes, in Francia, organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dei pellegrinaggi insieme all’agenzia di viaggi Ovet per il prossimo 13 ottobre, a cui prenderà parte anche il Vescovo Francesco Beschi. Ci sono però ancora posti disponibili e tempo – fino all’inizio di settembre – per iscriversi a questa esperienza, che si presenta come occasione di preghiera e di ringraziamento con e per monsignor Beschi in uno dei luoghi simbolo della devozione mariana. Un’esperienza pensata in particolare per i pellegrini che, in questi 17 anni di episcopato, hanno partecipato ai pellegrinaggi in Italia e all’estero insieme al Vescovo. Ma l’invito è rivolto a tutti i fedeli interessati a trascorrere una giornata di preghiera e condivisione con monsignor Beschi. Il pellegrinaggio sarà anche occasione per unirsi alle intenzioni di Papa Leone XIV che, il 26 settembre, andrà in visita a Lourdes nell’ambito del viaggio apostolico in Francia.

Un’esperienza pensata in particolare per i pellegrini che, in questi 17 anni di episcopato, hanno partecipato ai pellegrinaggi in Italia e all’estero insieme al Vescovo

«Come il nostro Vescovo – afferma don Luca della Giovanna, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dei pellegrinaggi – sarà pellegrino tra i pellegrini. Un’opportunità per unirsi alle sue intenzioni di pace e preghiera». Per il direttore di Ovet, Marco Garini, quello al Santuario di Lourdes è un «pellegrinaggio storico, e quest’anno rappresenta la chiusura dei viaggi con il Vescovo».

Aggiunge Paolo Morosini, referente dei viaggi di gruppo dell’agenzia: «È una possibilità, soprattutto per chi non ha disponibilità di tempo, di vivere l’esperienza del pellegrinaggi a Lourdes e di alcuni suoi segni particolari, tra i quali certamente la preghiera alla grotta, cuore del Santuario».

Il programma

Il programma prevede la partenza in charter da Bergamo nella mattinata, con arrivo a Lourdes e partecipazione alla Via Crucis, visita alla Grotta delle Apparizioni e celebrazione della Messa. Dopo il pranzo, visita ai luoghi di Santa Bernadette, processione eucaristica e Rosario, per poi far rientro a Bergamo in serata.

Come partecipare

La quota di partecipazione è di 390 euro. Per informazioni e iscrizioni contattare l’agenzia Ovet di viale Papa Giovanni XXIII. Contatti: 035. 243723, [email protected] e sito www.ovetviaggi.it.

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