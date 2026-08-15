Pellegrinaggio a Lourdes con il Vescovo, iscrizioni aperte

Sono circa 70 gli iscritti al pellegrinaggio a Lourdes, in Francia, organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dei pellegrinaggi insieme all’agenzia di viaggi Ovet per il prossimo 13 ottobre, a cui prenderà parte anche il Vescovo Francesco Beschi. Ci sono però ancora posti disponibili e tempo – fino all’inizio di settembre – per iscriversi a questa esperienza, che si presenta come occasione di preghiera e di ringraziamento con e per monsignor Beschi in uno dei luoghi simbolo della devozione mariana. Un’esperienza pensata in particolare per i pellegrini che, in questi 17 anni di episcopato, hanno partecipato ai pellegrinaggi in Italia e all’estero insieme al Vescovo. Ma l’invito è rivolto a tutti i fedeli interessati a trascorrere una giornata di preghiera e condivisione con monsignor Beschi. Il pellegrinaggio sarà anche occasione per unirsi alle intenzioni di Papa Leone XIV che, il 26 settembre, andrà in visita a Lourdes nell’ambito del viaggio apostolico in Francia.