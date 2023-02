Pellegrinaggio con il vescovo tra Francia e Belgio: «Un percorso di fede attraverso l’arte»

Da Bergamo al Belgio e alla Francia. Con un intreccio tra fede, arte e cultura . Per il periodo tra 8 e 15 luglio, Ovet e Ufficio diocesano pellegrinaggi organizzano un pellegrinaggio guidato dal vescovo monsignor Francesco Beschi tra cattedrali e santuari dei due Paesi. Elemento ispiratore è il desiderio di vivere e rafforzare la fede respirando a fondo alcuni luoghi nei quali pittura, scultura e architettura ne celebrarono l’importanza per la vita dell’uomo. «La fede cristiana profondamente radicata negli uomini e nelle donne del Medioevo – spiega don Gianluca Salvi, responsabile dell’Ufficio per la Pastorale dei pellegrinaggi, del tempo libero e del turismo – non diede origine soltanto a capolavori della letteratura teologica, del pensiero e della fede ma ispirò anche una delle creazioni artistiche più elevate della civiltà universale, le cattedrali, vera gloria del Medioevo cristiano». Elementi che guardano al cielo con la stessa tensione degli uomini in cerca del senso autentico della loro «peregrinatio» terrena.