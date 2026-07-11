Per l’e-Brt un nuovo semaforo alla rotonda tra via Bono e via Foro Boario

L’intervento, si legge, «recepito a seguito delle osservazioni formulate dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti», permetterà agli autobus provenienti dalla corsia di destra di via Bono di impegnare la rotatoria in sicurezza per immettersi in via Foro Boario e quindi nel viale arrivi della stazione autolinee.

I nuovi semafori

Sarà installato un palo a sbraccio sul lato sinistro dell’intersezione, che servirà le auto, e una lanterna semaforica sul lato destro, che servirà l’e-Brt. Un’ulteriore lanterna sarà dedicata ai veicoli in arrivo da via Foro Boario, «eliminando così le possibili interferenze tra il traffico privato e il passaggio preferenziale degli autobus».