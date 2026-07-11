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Cronaca / Bergamo Città Sabato 11 Luglio 2026

Per l’e-Brt un nuovo semaforo alla rotonda tra via Bono e via Foro Boario

LA NOVITÀ. Per permettere agli autobus, provenienti dalla corsia di destra, di raggiungere in sicurezza il viale degli arrivi della stazione autolinee.

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Redazione Web
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Per l’e-Brt un nuovo semaforo alla rotonda tra via Bono e via Foro Boario
La rotonda

Bergamo

Un nuovo semaforo alla rotatoria tra via Bartolomeo Bono e via Foro Boario, nella zona della stazione di Bergamo, per gestire in sicurezza le manovre degli autobus dell’e-Brt. Lo spiega Atb in una nota, annunciando i lavori che si svolgeranno dalle 7 di lunedì 13 alle 19 di mercoledì 22 luglio.

L’intervento, si legge, «recepito a seguito delle osservazioni formulate dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti», permetterà agli autobus provenienti dalla corsia di destra di via Bono di impegnare la rotatoria in sicurezza per immettersi in via Foro Boario e quindi nel viale arrivi della stazione autolinee.

I nuovi semafori

Sarà installato un palo a sbraccio sul lato sinistro dell’intersezione, che servirà le auto, e una lanterna semaforica sul lato destro, che servirà l’e-Brt. Un’ulteriore lanterna sarà dedicata ai veicoli in arrivo da via Foro Boario, «eliminando così le possibili interferenze tra il traffico privato e il passaggio preferenziale degli autobus».

Durante i lavori, in via Bono e via Foto Boario saranno adottati alcuni provvedimenti viabilistici, per tratti progressivi in base all’avanzamento del cantiere: restringimento della carreggiata, divieto di transito pedonale lungo il marciapiede interessato dai lavori e limite di velocità di 30 chilometri orari.

Inoltre, sempre in un’ottica di sicurezza stradale, sarà installato un impianto di illuminazione «a lama di luce» in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di via Bono. Una soluzione progettata per illuminare in modo mirato il percorso e migliorare la visibilità delle persone in fase di attraversamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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