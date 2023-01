Per l’Epifania, Messa e Vespri col vescovo in Cattedrale

Venerdì 6 gennaio ricorre la solennità dell’Epifania, che ricorda la manifestazione della divinità del Bimbo di Betlemme, Salvatore di tutta l’umanità e nello stesso tempo fa memoria anche dell’arrivo dei tre Re Magi alla grotta. Alle 10,30, in Cattedrale, il vescovo Francesco Beschi presiede una solenne concelebrazione eucaristica, mentre alle 17, sempre in Cattedrale, guiderà il canto dei Vespri della solennità . Nel Vangelo di Matteo (2, 1-12), unico evangelista che ne parla, senza precisarne il numero, i Magi giunsero alla grotta, guidati da una stella, per adorare Gesù Bambino, riconosciuto come re dei Giudei, portandogli tre doni: oro, incenso, mirra.