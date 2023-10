Perde il cellulare in centro, il rider pakistano glielo riporta

Mercoledì Alice Bozza e il marito Matteo Piantoni (che tra l’altro lavora per le Acli, madrine dell’incontro) nella concitazione dell’organizzazione della logistica serale con i figli, smarriscono il cellulare. « Quando mio marito se n’è accorto, è scattato il panico: non tanto per il valore del telefono, quanto per i dati e i contatti contenuti», racconta lei. Vane le prime ricerche, la coppia però non si perde d’animo e prova a chiamare, sperando che nel frattempo qualcuno l’abbia trovato.

«Dopo un tentativo a vuoto, ci ha risposto un ragazzo. Ci ha subito colpito per la sua gentilezza e si è subito prodigato per farcelo riavere». Dall’altra parte della «cornetta» c’era Mohamed, pakistano di 32 anni, da otto mesi in Bergamasca, uno dei rider che pedala per portare a domicilio gli ordini. Vive a Zogno e viene in città in bici per lavorare. «Ho trovato il telefono per terra in centro – racconta in un italiano un po’ zoppicante, stupito per l’interessamento – e subito mi sono preoccupato, perché è capitato anche a me e so che è brutto perdere tutto, foto, numeri». I protagonisti della disavventura si accordano per la riconsegna, avvenuta ieri davanti al comune di Bergamo. Si salutano con un grazie di cuore e una stretta di mano. Mohamed non vuole nessuna ricompensa per il suo gesto: «Perché è normale comportarsi così», dice. Una storia a lieto fine, che si commenta da sola. Nella sua semplicità sarebbe piaciuta anche a Recalcati.