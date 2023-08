Questi gesti significativi hanno dato il via, ieri pomeriggio, alla festa del Santo Perdono d’Assisi, che si celebra oggi con l’intervento di monsignor Ottorino Assolari, bergamasco, vescovo emerito di Serrinah in Brasile. Monsignor Carzaniga ha ricordato l’origine della festa: una notte, mentre pregava nella Porziuncola, San Francesco supplicò Gesù Cristo perché concedesse il perdono a tutti i fratelli pentiti se avessero visitato quella chiesa. «Apriamo simbolicamente questa porta dove il Signore ci accoglie e offre il suo perdono e amore. Apriamo questa porta ricordando San Francesco che chiese questa grazia per tanti, soprattutto per i più poveri. Attraversiamo questa porta – ha aggiunto monsignor Carzaniga – ricordando che il peccato esiste in noi e abbiamo bisogno di perdono e indulgenza, che chiediamo per noi e per i nostri defunti». I fedeli sono poi entrati in basilica dove si sono alternati altri momenti intensi: la benedizione dell’acqua e del sale, Litanie dei Santi, Ora Nona e prima visita della basilica per l’indulgenza per i defunti.