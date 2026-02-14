Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 14 Febbraio 2026

Peregrinatio della reliquia di San Francesco a Boccaleone

LA PREGHIERA. Un semplice pezzo di cingolo, il passaggio delle reliquia di Francesco, un dono per cui dire grazie e ravvivare la fede.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La locandina della Peregrinatio
La locandina della Peregrinatio

Bergamo

A Bergamo è in programma nel monastero delle Clarisse a Boccaleone in Via Lunga, 20 tra il 14 e il 15 febbraio la Peregrinatio della reliquia di San Francesco.

La reliquia del cordone di san Francesco è un frammento della corda che il Santo usava per cingere la vita del suo saio, un simbolo della sua regola evangelica e della sua conformità a Cristo.

La locandina
La locandina

Il programma della Peregrinatio

Sabato 14 febbraio
ore 17.30: Accoglienza, Vespri
ore 20.45: Veglia di preghiera

Domenica 15 febbraio
ore 6.45: Lodi
ore 7.15: S. Messa, preghiera personale
ore 18: Vespri

Bergamo
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Credo
Evento religioso
Leader religiosi
San Francesco
Clarisse