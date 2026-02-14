Cronaca / Bergamo Città
Sabato 14 Febbraio 2026
Peregrinatio della reliquia di San Francesco a Boccaleone
LA PREGHIERA. Un semplice pezzo di cingolo, il passaggio delle reliquia di Francesco, un dono per cui dire grazie e ravvivare la fede.
A Bergamo è in programma nel monastero delle Clarisse a Boccaleone in Via Lunga, 20 tra il 14 e il 15 febbraio la Peregrinatio della reliquia di San Francesco.
La reliquia del cordone di san Francesco è un frammento della corda che il Santo usava per cingere la vita del suo saio, un simbolo della sua regola evangelica e della sua conformità a Cristo.
Il programma della Peregrinatio
Sabato 14 febbraio
ore 17.30: Accoglienza, Vespri
ore 20.45: Veglia di preghiera
Domenica 15 febbraio
ore 6.45: Lodi
ore 7.15: S. Messa, preghiera personale
ore 18: Vespri
